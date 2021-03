Jak se daří dceři Miloše Zemana? Kate je bez lásky a žije ze zásob!

Kvůli pandemii koronaviru musela na čas přerušit studium v Londýně a vrátila se do své domoviny. Dcera prezidenta republiky Miloše Zemana Kateřina převzala tatínkovi povinnosti týkající se Nadačního fondu prezidenta republiky a zvyká si na život v Česku. Když se ale nemůže věnovat studiu, rozhodně nezahálí.

O dceři Miloše Zemana Kateřině toho v minulosti nebylo moc slyšet. Šestadvacetiletá kráska totiž odjela do Anglie, kde studovala. Koronavirová krize ovšem zasáhla i ji, a tak se musela na čas vrátit do České republiky. Když se ale vloni na jaře do Česka vracela, určitě netušila, jak se její pobyt v domovině protáhne.

Návrat do Británie se nekoná

Stávající situace související s pandemií koronaviru není v Česku ani ve světě příznivá, a tak i Kateřina Zemanová zůstává „uvězněná” v České republice. „Návrat do Británie neplánuji v dalších šesti měsících, vše bude záležet i na lockdownu jak tady, tak v Británie,” nechala se dcera prezidenta slyšet pro super.cz.

„A jak se mi daří? Tak nějak pracovně – školně, pořád stejně. Ten rok se to už táhne a snad se z toho za těch pár měsíců nějak vykopeme,” řekla ještě, jak se v posledních měsících má. Nejrůznější nařízení mají vliv na psychiku všech, a proto je důležité čerpat správnou energii, která pomáhá zahánět špatnou náladu. Kateřina na to má svůj recept. „Hodně už jsem slyšela o otužování, ale to u mě začíná a končí maximálně studenou sprchou. Nejvíc energie asi nabírám z rodiny. Je to takové klišé, ale tím, že jsem s nimi nebyla poslední čtyři nebo pět let, tak si vážím času, který s nimi můžu strávit,” řekla, co ji nebíjí energií.

V osobním životě je šťastná i bez partnera

Kateřině se stále nedaří najít toho vhodného partnera pro život, jak to ale vypadá, dceři prezidenta to vůbec nevadí. Naopak si myslí, že není lepší čas na to být singl. „Přítele teď nemám, jsem svobodná. Myslím, že tohle je ideální čas být svobodná. Drží mě kamarádi a rodina, tak jako to vždycky bylo, a jsem za ně strašně ráda,” promluvila otevřeně o svém osobním životě.

Co však Kateřinu, jakožto ženu, zcela určitě trápí, je nedostatek oblečení. „Když se před Vánoci rozvolňovalo, stihla jsem nakoupit pár dárků. Ale pro sebe nenakupuji, ani online. V hlavě mám pořád to, že budu odjíždět do Londýna a nechci tam jet se třemi kufry. Takže žiju ze zásob, i když něco už je pomalu na rozpadnutí. Ale dokud to drží, tak to jde,” dodala ještě.