Filmový princ Mirek Šimůnek: Šokující přiznání, smrti se díval do očí!

Mirek Šimůnek se na extrémně vysoké dávky léků dostával roky, do jisté míry za to ale mohla u něj práce v kombinaci s nespavostí!

"Od dětství jsem měl problém hned usnout. A to jsem si přenesl i do dospělosti. A když jsem měl náročné pracovní dny a po moderování Top Staru a pak ještě nějaké akce jsem přijel domů ve tři ráno, prostě jsem si ty prášky vzal. A to jsem třeba hned v šest ráno vstával na nějaké natáčení," popsal herec, jak u něj závislost propukla.

Spaní měl přerušované a proto si pomáhal stále větší dávkou, aktuálně ale věří, že už do starých kolejí nevrátí! "Už jsem za tím a už ty prášky nepotřebuji. Recidiva u mě nehrozí," tvrdil ve výše zmíněné talkshow. Velikou starost ale měli lékaři o Šimůnkovo srdce!