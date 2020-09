Vicemiss Jana Hronková, která prohrála s Ivanou Christovou, zraje jako víno

Korunovaný smutek

Co následovalo po vyhlášení vítězky roku 1989, Ivana Christová nikdy nezapomene. „Vzpomínám si na to, jak tehdy hala pískala a nebylo to vůbec příjemné. Tohle mě tak bolelo, že se ve mě probudila touha něco dokázat, jinak jsem to nijak neprožívala. Život jde dál. Měla jsem hodně práce v profesionálním modelingu a už jsem se k tomu příliš nevracela,” svěřila se před lety Ivana webu iDnes.