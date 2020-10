Skandál v Televizních novinách má dohru: Moderátor Suchoň zmizí z obrazovky

Když chtěl Kubek odpovědět, Suchoň ho pomalu nenechal domluvit a z jeho slov dokonce vyplynulo, co si myslí on sám. To ale rozhodně do zpráv nepatří. Na jeho pokládání otázek a následně nevhodnou argumentaci reagoval i další host v živém vstupu - imunolog Václav Hořejší.

„To bylo skutečně neuvěřitelné a skoro se mi nechce odpovídat,“ začal Hořejší. „To, co on říkal, je hrozně důležité. Vždyť jste to viděl na záběrech, které jste vysílali, jak to vypadalo na těch farmářských trzích. To vůbec nebyla dodržená ta bezpečnostní opatření,“ rozčiloval se Hořejší.