Dnes večer můžeme pozorovat Modrý úplněk: Uvidí ho i lidé ve velkých městech

Dnes v noci na čtvrtek budou moci lidé v Čechách pozorovat vzácný modrý Měsíc. Samotný název ovšem nemá nic společného s barvou, jedná se pouze o označení typu úplňku. Jde však o největší a nejjasnější Měsíc roku. Kde a jak ho pozorovat?

Z středeční noci na čtvrtek uvidíme na obloze další pozoruhodný úkaz tohoto léta. Zatímco perseidy neboli padající hvězdy mohli lidé spatřit hlavně na místech bez světelného smogu, modrý Měsíc si užijí i ve větších městech. Podle Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě půjde o největší úplněk v letošním roce.

Měsíc dle slov Horálka nejvíce přiblíží Zemi ve středu 30. srpna v 17:52, a to na vzdálenost 357 181 kilometrů. Podle astronoma ovšem bude nejzajímavější pozorovat východ Měsíce ve středu okolo 19:30 a stačí si nalézt správné místo, kde ho pozorovat.

"Měsíc v úplňku je velmi jasný objekt, bude tedy za hezkého počasí viditelný pouhým okem i přímo z měst. Stačí mít balkón orientovaný správným směrem," vysvětlil Tomáš Gráf ze Slezské univerzity v Opavě. Pokud se někdo chystá na modrý Měsíc do přírody, je vhodné najít místo, kde je co nejvíce odkrytý východní a jižní obzor. Důležitá ovšem je i předpověď počasí, která zatím není zrovna ideální.

Vše záleží na počasí

"Zataženo až oblačno a místy déšť nebo přeháňky, na krajním východě ojediněle i bouřky. Večer ubývání srážek," stojí na oficiálním webu Českého hydrometeorologického ústavu. Právě déšť či mlhy mohou ovlivnit, jak moc bude vzácný úkaz na obloze viditelný.



Název modrý Měsíc vznikl z anglického "once in a blue moon", což ve volném překladu znamená jednou za uherský rok. Definice vznikla ve 40. letech 20. století. Termín popisuje modrý Měsíc jako druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, což je neobvyklý jev. "Pořekadlo jednou za modrý měsíc se používá od roku 1946 po nesprávném výkladu amatérského astronoma Jamese Hugha Pruetta," uvádí na webu brněnské hvězdárny ředitel Jiří Dušek.

Původně se termín Modrý úplněk používal ve farmářských ročenkách ze severní Ameriky už počátkem 19. století. Označoval se tak třetí úplněk v jednom ročním období, ve kterém nastanou čtyři úplňky. Pro letošek to ovšem neplatí, jelikož rok 2023 měl za každé období tři úplňky. Podle portálu Science Focus je měsíc takto vidět zhruba jednou za dva až tři roky.

Existují ale i situace, kdy se Měsíc skutečně zabarví do modra. Nesouvisí to však s jeho fází nebo vzdáleností od Země. Dojde k tomu v případech, kdy je atmosféra nasycena či znečištěna specifickými částicemi o velikosti alespoň jednoho mikronu. Nejčastěji za to může popel, který se do zemského ovzduší dostane během velkém požáru či silné sopečné erupci. Tyto částice rozptylují dlouhovlnnou červenou část spektra viditelného světla a do lidských očí pak doputuje pouze ta modrá.

