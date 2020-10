Monika Absolonová: Rekonstrukce domu vázne, zpěvačce dochází finance!

Monika Absolonová původně viděla rekonstrukci domu v růžových brýlích, ty jí ale rychle spadly! Už na začátku, se ale objevila řada komplikací!

"Původně jsem myslela, že na to vlítnem a bude to raz dva," svěřila se na Instagramu zpěvačka."Rekonstrukce se odkládá do doby, než vyřešíme všechny úřední záležitosti tzn. žádosti, povolení atd. Původně jsem myslela, že když mám teď víc času, že to zvládnu sama. Ale myslím, že mám jen jedny nervy a do Luhačovic daleko. Protože se například musím zeptat silnic a dálnic, jestli jim nebude vadit naše střecha?! Přátelé, kdo tyhle nařízení vymyslel, to by mě zajímalo. Takže pochopitelně to zabere víc času než jsem si myslela," vysvětlila Absolonová nepříjemnou situaci.

To však není jediné, co hvězdu trápí, stejně jako jiní umělci je totiž aktuálně bez práce!