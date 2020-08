Absolonová byla zoufalá a nešťastná: Horna popsal, jak ji zachránil

Zpěvačka dlouho nemohla narazit na tu pravou lásku. Chvíli už si myslela, že skončí navěky sama. Táhlo jí na čtyřicet a pořád nikde nikdo. Pomalu se začala smiřovat s tím, že snad už žádná rodina nebude, když v tom potkala Hornu.

Ještě předtím se však byla podívat v New Yorku, odkud zveřejnila snímek na sociálních sítích. „Tenkrát jsem byla sice krásně štíhlá (nemyslela jsem si to), relativně úspěšná (nemyslím si to doteď), hezká (až na… milion věcí, nechápu, co jsem furt řešila), svobodná, bezdětná, vlastně šikovná, skoro 37 letá holka… Teoreticky jsem vlastně měla všechno. Z dálky to vypadalo ideálně a vesele, prakticky jsem ale byla vnitřně smutná,“ přiznala Absolonová.

Monika má s Hornou dva syny

Důvod byl prostý. „Chyběla mi láska,“ přiznává Absolonová ve svém statusu. Následně dodává, že už ji konečně má a dokonce trojnásobnou. Stejně tak láskyplně mluví o Monice trenér fotbalové Sparty skupiny B Tomáš Horna.

„Je tomu šest let, co jsme se s paní Monikou potkali. Ani ve snu by mě nenapadlo, ze spolu budeme mít dvě úžasné děti. Ale pojďme na začátek. Když jsme se potkali, tak já “buran” z Kladna, ona zpěvačka. To už samo o sobě nejde dohromady, ale světe, div se, padli jsme si do oka,“ popisuje osudové souznění na Instagramu Horna.