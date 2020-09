Monika Absolonová: Syn po operaci, nebezpečí stále hrozí!

Monika Absolonová zažila okamžiky stresu, díky výborné péči lékařů je ale její syn Matouš již doma. Chlapec prodělal operaci, která dopadla na jedničku.

Hezkou středu! Moc děkujeme za podporu a krásné zprávy. Matouš je v pořádku a ve výborné péči. Moc za to děkujeme. Nakonec to nebyla naštěstí velká operace, ale věc, kterou tady evidentně dělají denně. Pan docent Pešl Matouškovi v narkóze ručičku narovnal. Máťa dostal sádru a budeme čekat, jak to bude srůstat. Věřím, že dobře," ozvala se dnes zpěvačka s dobrými zprávami.

Ačkoliv vše dopadlo dobře, Absolonová má stále obavy, synovi totiž prý stále hrozí nebezpečí!