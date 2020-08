Podvod! Moniku Absolonovou nechutně zneužili

„Bohužel nejste ani první ani poslední. V poslední době jich je čím dál tím víc,“ myslí si ostatní. Absolonová se s tím ale jistě vypořádá. Má totiž dva krásné syny a manžela, ve kterém má obrovskou oporu.

Ten se navíc nebojí jí vyznat lásku veřejně a po tom touží každá žena. „Je tomu šest let, co jsme se s paní Monikou potkali. Ani ve snu by mě nenapadlo, ze spolu budeme mít dvě úžasné děti. Ale pojďme na začátek. Když jsme se potkali, tak já “buran” z Kladna, ona zpěvačka. To už samo o sobě nejde dohromady, ale světe, div se, padli jsme si do oka,“ popisuje jejich setkání na Instagramu Tomáš Horna.