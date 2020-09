Monika Absolonová a operace jejího syna: Zpěvačka popsala podrobnosti!

Prvního školního dne se maminky i děti po dlouhé korona pauze nemohly dočkat, pro Moniku Absolonovou se ale očekávané datum proměnilo v noční můru.

Mladší syn zpěvačky totiž doma nešikovně zakopl o gauč a zlomil si ruku. Aboslonová s ním musela následně na operaci do Thomayerovi nemocnice!

"Nevím, jak jste začali nový školní rok. Táda dobře, ve školce byl nadšen jako vždycky, ale Matouškovi to úplně nevyšlo. Spadl doma přes sedačku a má zlomenou ručičku. Čekáme na operaci. Věřím lékařům v Thomayerově nemocnici, že vše dobře dopadne, takže se bojím jen malinko, ale nechciaby našeho miminuše něco bolelo. Držte mu prosím pěsti. Děkuji. A dávejte na sebe pozor. Stačí mžik a je to!" podělila se Absolonová včera s nemilým zážitkem na svém Instagramu. Chlapeček už má zákrok za sebou a zpěvačka prozradila, jak vše probíhalo!

Monika Absolonová zažila okamžiky stresu, díky výborné péči lékařů je ale její syn Matouš již doma. Chlapec prodělal operaci, která dopadla na jedničku.

Hezkou středu! Moc děkujeme za podporu a krásné zprávy. Matouš je v pořádku a ve výborné péči. Moc za to děkujeme. Nakonec to nebyla naštěstí velká operace, ale věc, kterou tady evidentně dělají denně. Pan docent Pešl Matouškovi v narkóze ručičku narovnal. Máťa dostal sádru a budeme čekat, jak to bude srůstat. Věřím, že dobře," ozvala se dnes zpěvačka s dobrými zprávami.

Ačkoliv vše dopadlo dobře, Absolonová má stále obavy, synovi totiž prý stále hrozí nebezpečí!