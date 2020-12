O Alpách si může nechat zdát: Koronavirus Babišovou připravil o luxus

„Přejme si, abychom to teď zvládli a dostali se alespoň 14 dní před Vánoci do té trojky, abychom mohli nakoupit dárky a dostali se trochu do lepší situace, ale na druhé straně bohužel ten počet nakažených je stále vysoký, virová nálož je vysoká, bohužel stále umírají lidé. Takže my se musíme i poučit z té minulosti a být velice opatrní,“ vyzývá Babiš v pořadu.

Před covidem si Babiš jezdil, kam chtěl. S manželkou a dětmi navštívil rakouské i francouzské Alpy. Letos mají ale smůlu.