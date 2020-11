Monika Bagárová i její dcera a partner mají koronavirus! Zpěvačka přišla o čich!

"Tak bohužel i já jsem pozitivní na Covid-19. Nemám žádný těžký průběh a díky Bohu Ruminka sem tam jen zakašle, jinak se směje a je stále veselá. Byla jsem první dny šíleně unavená a bolela mě hlava, myslela jsem si, ze to patří k tomu, ze v noci x krát vstávám k Rumince, a tak je to tělo unavený a proste si potřebuje odpočinout. Dnes už necítím chuť ani čich. Jsme doma v karanténě a je nám smutno po tatínkovi, který je na tom stejně ale bez příznaků ve Vegas. Věřím, ze to vše zvládneme a bude nám všem zase fajn," oznámila Monika Bagárová nemilou zprávu na svém Instagramu.

Zpěvačce se spustily typické příznaky viru a přišla prý o čich i chuť, naštěstí ale nic vážnějšího nepociťuje.

Pro Muradova je nákaza trochu větším problémem, nemohl totiž nastoupit na domluvený zápas, kvůli kterému jel Ameriky!