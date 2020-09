Monika Bagárová zajistila dceru do budoucnosti: Neuvěříte, do čeho investovala!

"Spolupráce tohohle druhu už mi přijdou tedy přehnané. Kšeftovat s ještě nenarozeným dítětem. Hm hezký," navezla se do Moniky Bagárové jedna ze sledujících a k ní se ihned přidaly desítky dalších s podobným názorem! "Chci se zeptat, je něco, na co by jste reklamu nedělala? Jakože pračky a kartáčky, to už je denní chléb, ale ty vole, slevový kódík na odběr pupečníkové krve a tkáně? To nemáte na plínky nebo co?" nebral si se zpěvačkou servítky další uživatel Instagramu.

Naštěstí se našlo i spoutu fanoušků a fanynek Bagárové, kteří se jí zastali, a její osvětu naopak považují za přínos!

"Fandím takovým spolupracím které mají smysl. A jestli to opravdu funguje, tak by to měla vědět každá nastávající maminka." píše paní Lenka a není sama, kdo o službě nevěděl. "Mě to nabídnuto nebylo a ani jsem o tom neslyšela. Jen škoda že je to dost drahé a mnoho lidí si to nemůže dovolit, i když by hrozně chtěl. Každá matka chce pro své dítě to nejlepší," tvrdí Michaela Jechová.

Ač byly reakce různorodé, zpěvačce se povedlo dokonale strhnout na problematiku pozornost, což byl nejspíš původní záměr. Tleskáme!