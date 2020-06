Monika Bagárová dceru Rumiu hýčká od mala: Učí ji zpívat už v kolébce!

Monika Bagárová všem vyrazila dech, pouhé dva týdny po porodu se ukázala v šatičkách a nikdo by neřekl, že drobná hvězda je čerstvá maminka!

Kromě dokonalé postavy se ale chlubí zpěvačka i svou krásnou dcerkou, která je pro ni aktuálně doslova vším! "Teď už to bude skoro měsíc co jsi mezi námi a já prožívám nejkrásnější životní období. Je to Láska nebeská," napsala Monika nedávno na svůj Instagram dojemná slova.

Ve svých stories pak odhalila divákům, jak se chopila svých mateřských povinností!