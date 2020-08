Monika Bagárová: Role matky vše změnila, zpěvačka popsala, co nyní prožívá!

"Řekla bych, že teď už mi v životě nic nechybí jsem kompletní. Nepopsatelná láska. A víte co je na ní nejkrásnější ? Že je čistá, upřímná a nekonečná. Never Ending Story. Jsem bláznivě zamilovaná máma! Je to mazec ale nejvíc top. Vím, ze se brzy vrátím do pracovního nasazení na které se moc těším , ale taky vím, ze se vždy budu snažit abych ji byla stále na blízku a aby ji nikdy nic nechybělo hlavně citově nechybělo," uzavřela Monika Bagárová svůj dlouhý sloh o mateřství.

Zpěvačka se dle vlastních slov chystá brzy vrátit do pracovního procesu. Necháme se tedy překvapit, zda se nenechá Bagárová roztomilou dcerkou zlákat a neprodlouží si pobyt doma o něco déle.

Ve světě celebrit je ale dnes rychlý návrat na pódia in! Například Ewa Farna stihla první vystoupení po porodu ještě v šestinedělí…