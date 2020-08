Šokovaná Monika Bagárová: Druhé miminko!

Před dvěma lety jsem ji taky potkala a věštila mi na Václaváku. Popravdě mě to dost zaujalo a měla v pár věcech pravdu, jelikož mi řekla věci, co se jen tak tipnout nedají a seděli. Jsem zvědavá, jestli se to co říkala, splní," napsala pod přízpěvek Bagárové Daisy Lee svou zkušenost s vědmou a nebyla jediná!

Výborná, v roce 2015 jsem ji potkala na Příkopech a předpověděla mi, že brzy potkám tmavého cizince, který se stane do roka a půl mým manželem. Já na to: To vidíte určitě špatně, já se totiž vdávat nechci. A ona mi na to řekla, ať se ničemu nebráním, nedivím, ani se ničeho nebojím a jdu do toho, protože to bude jako z románu. A měla pravdu! Měsíc na to jsem potkala Alberta a fakt jsme se po roce a půl od seznámení vzali!" potvrdila superschopnosti neznámé ženy i zpěvačka Dannie.

Tak se tedy necháme překvapit, jak předpověď vědmy dopadne a zda se skutečně Bagárová dočká ještě chlapce, který prý zdědí krásu po mamince…