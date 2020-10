Monika Bagárová se necítí ve své kůži: Zahájila tvrdý režim!

"Co vám chci říct je, že i přesto že máme doma naše malinký lásky a je to náročné, vyčerpávající a někdy opravdu přemýšlíte nad tím, kdy jste se naposledy v klidu vykoupala a vyfoukala si vlasy, bychom se o sebe měly starat a zkusit udělat maximum pro to, abychom se ve svém těle cítily spokojené a měly trochu času i pro sebe," poradila Monika Bagárová ženám.

Zpěvačka zároveň dodala, že si uvědomuje, že ne každý má oporu v rodině, jako má například ona sama. "Ano, vím, že někdo nemá žádnou pomoc rodiny či přátel a za to klobouk dolů, že se staráte celé dny úplně samy! Ale věřte, že zacvičit si jde i doma třeba u telky. Tak mi držte palce a uvidíme, jak to půjde mně. Na tohle téma se zase brzy ozvu," nalákala Bagárová sledující na proměnu.

Většina fanoušků ale zpěvačce začalo radit, aby nehubla, že jí ženská postava velmi sluší! "Právě že ti to konečně sluší, hlavně nehubni," shodují se sledující hvězdy. Tak doufejme, že to Bagárová s hubnutím nepřežene, křivky se totiž vrací do módy a musíme uznat, že jí to aktuálně opravdu velice sluší!