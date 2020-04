Je těhotná, ale karanténu nedodržuje: Bagárová chodí ven i s obřím pupkem

Nadechnout se čerstvého vzduchu je luxus, který by si teď ne každý měl dovolit. Podle pravidel celostátní karantény by zkrátka člověk měl být doma. Povolené jsou nezbytné cesty do zaměstnání, pokud nemůžete mít homeoffice a nebo do obchodu pro potraviny.

Výlety nezbytné opravdu nejsou, ale Monika Bagárová už to prostě nemohla vydržet. „Ach. Musím přiznat, že to byl ale zážitek jít po tak dlouhé době na pořádnou procházku do přírody. Najednou je člověk vděčněj za to, co mu dříve přišlo úplně běžný. Tak a teď už zase doma, jdu vařit véču,“ napsala Bagárová ke snímku na Instagramu.