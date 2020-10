Obavy o kolegy! Vyděšená Bagárová promluvila o koronaviru

Zpěvačka se nyní doma stará o dceru Rumii, kterou má s MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem. Ten s nimi příliš času doma netráví, ale vzhledem k opětovným omezením asi začne. Monika k nim však má jisté výhrady a bojí se o své kolegy z branže.

„Já už ani nevím, co si o celé té situaci COVID mám myslet. Co se mé pěvecké kariéry týče, tak se mě to momentálně nedotýká. Neměla jsem v plánu ještě koncertovat a utíkat od Ruminky,“ svěřila se na Instagramu čerstvá maminka.