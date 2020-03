Těhotná Bagárová: Svého Machmuda musela sbalit sama, takhle to probíhalo

Machmud Muradov je bezesporu fešák a Monika si řekla, že ho chce poznat. „Já jsem oslovila jeho, napsala jsem mu na Facebooku, opravdu se mi moc líbil. Nikdy jsem to neudělala, ale u něj jsem prostě neodolala. A to, že je MMA zápasník, jsem neřešila, vlastně jsem o tom sportu až s ním slyšela poprvé,“ svěřila se portálu Expres.cz.

Život po boku zápasníka si ale Monika nedovedla představit. Sama přiznala, že o MMA slyšela poprvé ve spojitosti s ním. Nyní pochopila, co to znamená opravdový strach o svoji drahou polovičku. „Asi jako každá žena mám i já o svého partnera strach. A násobí se to tím, že dělá povolání, jaké dělá,“ pokračuje Bagárová.