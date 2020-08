Monika Bagárová ukázala miminko a sklidila obří kritiku!

"Šestinedělí za námi to byla ale fuška. Pláč, nejistota, strach z toho, že nezvládnu k Rumince v noci vstávat je pryč. Už se známe. Nedostatek spánku už mě netrápí, dokonce už nejsem ani tak unavená pomalu a jistě si zvykám. Máme režim. Není nic, co by jsme my ženy přece nezvládly. Vždy jsem věděla, že nejdůležitější v životě je zdraví teď u Ruminky si to uvědomuji ještě mnohem víc. Co víc si máma může přát, než zdravé spokojené děťátko? Je fajn, že jsme tu stále spolu v mé nové životní roli mamky," svěřila se Monika Bagárová na svém Instagramu.

Zpěvačka zkrátka prožívá nejkrásnější životní období a nenechá si ho nikým a ničím překazit!

Přejeme celé rodině hlavně zdraví a těšíme na nové fotky roztomilé Rumie!