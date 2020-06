Monika Bagárová přiznala náročné dny s dcerou: Pořád pláče!

První dny musela ještě Monika Bagárová dostat svým pracovním závazkům, poté se ale naplno oddala mateřským povinnostem.

Malá Rumia je podle slov zpěvačky vzorné miminko, únava na Moniku i tak občas doléhá. "Ještě před chvíli byla v bříšku a já si představovala jak ta naše Ruminka bude asi vypadat, jaká bude, jak to vše budeme zvládat, jestli budu dobrá máma a hlavně jsem se každý den modlila za to,aby byla zdravá protože to je nejdůležitější. Teď už to bude skoro měsíc co je mezi námi a já prožívám nejkrásnější životní období. Je to Láska nebeská," napsala Bagárová na svůj Instagram k fotce, kde spí vedle své novorozené dcerky.

Monika prý využívá čas kdy Rumia spí a dává si odpočinkové pauzy s ní. Ačkoliv prožívá Bagárová šestinedělí relativně v klidu, na jednu věc si přeci jen postěžovala!