I jako těhotná můžete být sexy! S šatníkem vám poradí Monika Bagárová

Jistě, že velký vliv na ni mají stylisté, kteří jí od počátku její kariéry pomáhají a proto v tom zpěvačka umí chodit. Cenné rady si vyslechne zejména na profesionálních focení.

„To byl ale krásný den. Moje první těhotenské focení, které jsem si od začátku do konce opravdu moc užila. Team bezva lidí, který si neskutečně sedl, krásně se o mně postaral, abych se cítila co nejlépe. Přece jenom už jsem skoro ve finále a například kotníky už nemám žádný. Znáte to, těhulky. Děkuji moc za tento krásný zážitek a krásnou spolupráci,“ napsala Monika ke snímku, kde je oblečená do něžných bílých šatů.