Bagárová porodila! Dcera dostala opravdu neobvyklé jméno

Uběhlo pár měsíců a už je tu Rumia s nimi. S MMA zápasníkem má nyní Monika vlastní rodinu. Na začátku ji to stálo však úsilí. Sbalit ho musela sama a taky to udělala. „Já jsem oslovila jeho, napsala jsem mu na Facebooku, opravdu se mi moc líbil. Nikdy jsem to neudělala, ale u něj jsem prostě neodolala. A to, že je MMA zápasník, jsem neřešila, vlastně jsem o tom sportu až s ním slyšela poprvé,“ přiznala se zpěvačka webu expres.cz a prozradila svoje obavy.

„Asi jako každá žena mám i já o svého partnera strach. A násobí se to tím, že dělá povolání, jaké dělá. Šla jsem s tím do toho, ale musím se s tím hodně srovnávat, protože prostě mám v sobě ten ochranitelský pud a nejradši bych ho před těmi útočníky bránila,“ dodala. Teď se o něj už bát nemusí. Muradov na sebe jistě bude dávat pozor, když má doma tak nádhernou dceru.