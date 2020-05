Monika Bagárová před porodem: Patnáct kilo nahoře, už se nemůže namáhat!

"Už se nesmím namáhat, tělo by mi to ale ani nedovolilo. Rychle se unavím a zadýchám," přiznala Monika Bagárová výše zmíněnému webu.

Jelikož se blíží termín porodu, zpěvačka už lehce propadá nervozitě! "Těhotenství začíná být velice náročné, ale zvládly to všechny ženy, tak to zvládnu taky. Nejhorší je, že nevím, na čem jsem a jaký to bude. Když to je poprvé, je to lehce stresující," odhalila Bagárová své obavy.

Porotkyně Superstar je ale mladá a silná žena, a tak není důvod k žádným obavám. Navíc, lehká nervozita je samozřejmě u všech prvorodiček zcela normální. Monice moc fandíme, držíme palečky a těšíme se na její jistě krásnou dcerušku!