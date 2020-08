Znáte sestru Moniky Bagárové? Je stejně krásná a také se věnuje zpěvu!

Šťastná je i v soukromém životě. Už čtyři roky chodí s Michaelem Slivkou. „Před čtyřmi roky jsem ani netušila, že budu ležet v našem vlastním bytě po boku někoho, jako je on. Náš vztah začal tak nějak osudově. Kluk ode mě vzdálený 213 km a zrovna my dva se dáme dohromady, a to ještě ani nevíte, co všechno jsme museli udělat proto, abychom se vídali,“ vzpomíná Natálie.

„Ani za boha by mě nenapadlo, že to bude člověk, se kterým budu jednou žít společnej život. Náš vztah ale nebyl jen tak jednoduchý, jak si možná všichni myslí. Když jsme byli na začátku, tak jsme se vídali jen 2x za měsíc,“ pokračuje Natálie.