Monika Bagárová: Překvapivá slova o lásce s Muradovem!

Klus ani Ruda z Ostravy: Těhotná je Arichteva až s režisérem. Jak ho sbalila?

O tom, že je Veronika Arichteva těhotná, se v minulosti mluvilo alespoň stokrát. Nikdy to ale nebyla pravda. Až do současnosti. Herečka by těhotenství utajila sotva, jelikož bříško už má veliké.…