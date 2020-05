Finále SuperStar v ohrožení! Kdo nahradí Bagárovou v porotě?

Do Makhmuda Muradova se Monika Bagárová zamilovala na první pohled. Neuplynul pomalu ani rok a už byla těhotná. No kdo by svalnatému MMA zápasníkovi odolal? Monika tedy určitě ne. Oba se nijak netajili tím, že čekají holčičku.

To Monika ale zjistila, až když začala natáčet SuperStar. Všichni se obávali toho, že do přímého přenosu porodí. To se také stalo. Letos jsou kvůli pandemii koronaviru přímé přenosy jen dva. Ten první Monika stihla.