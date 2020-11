Monika Bagárová: Covid ustoupil, Makhmud Muradov ale zůstává v Las Vegas!

Monika Bagárová měla naštěstí lehčí formu covidu, přišla ale o čich a chuť, což nebylo zrovna dvakrát příjemné. U dcery se pak nemoc projevila hlavně kašlem.

Zpěvačka se už před týdnem nechala slyšet, že je jí mnohem lépe a dokonce se chystá co nejdříve trátit ke svým pracovním povinnostem, během nucené pauze jí totiž začal chybět zpěv!

"Od rána poslouchám muziku a poprvé od té doby, co se narodila moje Ruminka cítím, že mi chybí muzika, chybí mi hrát s kapelou. Možná je to i tím, že s malou už vše zvládám. Žádný stres, strach , nervozita a citim, že krásně fungujeme. Však to znáte začátky s miminkem. Tento pocit mi dovolil myslet zase na hudbu na práci kterou miluji. Doufám, ze se mi brzy podaří dopsat skladbu která má příběh," navnadila své fanoušky na Instagramu.

Od té doby se stav hvězdy zlepšil natolik, že dokonce vyrazila na procházku s kočárkem!