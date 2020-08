Monika Bagárová to neměla lehké: Moře utrpení a měsíce beznaděje

Superstar měla před deseti lety obrovskou sledovanost a soutěžícím slibovala jistou popularitu. V praxi to ale vypadalo tak, že se o zpěvácích rychle přestalo hovořit.

I Monika Bagárová tento úpadek zažila a dnes by možná ani do stejného zážitku podruhé nešla! "Nebyla jsem se svými výkony vůbec spokojená. Jenže lidi mi pořád posílali hlasy. Nechápala jsem to. Nebyla jsem na sebe pyšná. Ke konci jsem tím už hodně trpěla. Pro mě bylo velmi náročné pohybovat se na velkém pódiu. Vždyť mi bylo teprve patnáct," popsala své zkušenosti zpěvačka v nedávném rozhovoru pro Krajské listy.

Ještě hůře se ale Monika Bagárová cítila poté, co se po skončení soutěže o ní dočista přestalo mluvit, a musela se odrazit od samého dna!