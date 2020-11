Monika Bagárová: Příznaky covidu ustupují, vyhráno ale zatím nemá!

Monika Bagárová se na svém Instagramu pochlubila, že se jí po dvou týdnech od nakažení koronavirem konečně vrací chuť i čich, a cítí se poměrně zdravě!

"Od té doby, co se necítím dobře, je to dnes 14 dní. A týden, co jsem ztratila chuť a čich. Dnes už se to vrátilo. Sice ne úplně, ale pomalu. Už cítím výraznější chutě," napsala zpěvačka.

Jakmile se hvězdě Superstar udělalo lépe, napadl ji šílený nápad, nakonec ale kvůli zdraví z něj raději ustoupila!