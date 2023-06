Monika Binias kontaktovala dceru Charlotte: Ta řekla detaily o svých podvodech

Zdroj: Profimedia

Monika Binias září štěstím. Půvabná blondýnka se se svým manželem přestěhovala z Německa do Švýcarska. Monice vztah s hokejistou jenom svědčí a s novým kratším účesem navíc omládla.

Padesátiletá Binias, která se proslavila ještě jako Monika Štiková, je v zahraničí velmi spokojená. Informace o jejích dcerách se k ní dostanou i přes stovky kilometrů.

Problémy Charlotte

Redakce Šípu kontaktovala Moniku Binias ohledně kauzy její mladší dcery Charlotte Štikové. Influencerka na svém profilu nabízela značkové oblečení za velmi nízké ceny. Například dámskou mikinu značky Gap prodávala za 370 korun, v oficiálním obchodě této známé značky stojí více než dvojnásobek. Ženy, které si koupily od ní oblečení, své zásilky stále nedostaly, vzhledem k množství podvedených žen řeší celou kauzu policie. Její matky Moniky Binias se naše redakce zeptala na to, jak se k celé kauze staví ona. “To, jak je to s Charlotte, tak to je takové složíté, jestli to je pravda, tak to určitě není dobré. Jsem s ní v kontaktu a říkala, že to tak úplně není, jak se to prezentuje v médiích. Každopádně se tomu tak jako tak musí postavit čelem.“ Monika tak prozradila to, že je s mladší dcerou ve spojení. “Ano, jsme s Charlotte v kontaktu, tak informativně,“ dodala.

Nový život

Monika vedle svého manžela otevřela novou životní kapitolu. Vzhledem k tomu, že je Petr profesionální hokejista, žijí tak trochu kočovným životem. “Z Německa jsme se přestěhovali do Švýcarska právě kvůli hokeji. Máme se dobře, moc se nám tady líbí. Hlavně to tu už známe déle. Hraje tu delší dobu bratr mého manžela, jezdili jsme za ním často,“ pochlubila se šťastná Monika.