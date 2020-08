Drsný osud Moniky Štikové: Miminka se nedočká, manžel prchne za mladší!

Graciela v kartách dle výše zmíněného webu také vyčetla, že Petr Binias není Monikou z čisté lásky, ale jde mu o majetek, což tvrdila i Charlotte!

Rozchod ale bude mít podle kartářky pozitivní dopad na vztah Moniky a jejich dcer, které ji v zoufalé situaci vezmou na milost! "Dcery se budou velmi dlouho rozhodovat, zda matce odpustí. Verdikt ale padne až v okamžiku, kdy se Monice rozpadne vztah s Petrem," říká vědma.

Graciela se mimo jiné vyjádřila i ex manželovi Moniky, Michalu Štikovi: "Vede si svůj život, je šťastný a vysvobozený z manželství s Monikou. On jediný ví, co je Monika zač!" uzavřela.