Monika Binias o dceři Charlotte: Nezadržitelně kyne a má znetvořený obličej!

"Z jeho strany to není čistá láska, on tam vidí jen majetek. Říkal si, že se dobře oženil, že má rodina baráky, auta a tak dále, ale je na velkém omylu, nic mu z toho nekápne! Myslím si, že matce nemá co nabídnout, nemá jí co ukázat," šokovala Charlotte Štiková ostrými slovy na svou matku a jejího nového manžela.

Monika Binias se s dcerami před dvěma lety rozkomtřila a od té doby jsou vztahy čím dál více na nože! Její mladší dcera si neodpustila poznámku i na plánované miminko, které by ráda Monika s manželem co nejdřív počala.

"To prostě nejde, máma mi sama říkala, že dvakrát potratila, a doktoři jí nedoporučovali mít ani mě, u ségry málem umřela! Nevím, proč se do toho pořád hrne," naznačila Charlotte, že její matka riskuje těhotenstvím život! Její slova ale zvedly Moniku Binias natolik, že na svůj Facebook a Instagram dceři poslala velice ostrou odpověď!

Kolem svatby Moniky Binias vznikly opět v rodině dohady!

Monika Binias po prohlášení své dcery ihned sepsala dlouhé vyjádření, ve kterém uvádí slova Charlotte na pravou míru. Zastala se nejen sebe a svého manžela, ale taky svých rodičů, do kterých se též jejich vlastní vnučka navezla!

"Na můj rozvod s panem Štikou neměli moji rodiče naprosto žádný vliv! Byl zapříčiněn amorálním chováním ,dluhy ,nezodpovědností, nevěrou ,mojí bývalou tchyní Jaroslavu Stikovou, která se do všeho pletla, a nejednou pro něj hledala jiné ženy do postele, žárlila na moje rodiče, a v neposlední řadě DOMÁCÍM NÁSILÍM!" tvrdí Monika a v kritice Charlotte pokračuje.

"Výrok Charlloty na adresu mé maminky že je jak říká "Chorá" a zlá, bych řekla toto - moje maminka je báječná žena, která má otevřené srdce, a snaží se všem pomoct , ale nesnese , když se mladý člověk od 18 let nechá živit od své matky, a to i s jejím přítelem , jen se celý den valí v posteli, nezadržitelně kyne, a nemá žádný smysl života, nebo který má cely přetvořený obličej plastikami, a to vše ve 24 letech!" nešetřila Monika Binias ostrými slovy a na své mladší dceři nenechala nit suchou! Tím ale dlouhou řeč ještě neuzavřela!