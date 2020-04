Babička roku Monika Štiková! Místo gratulace k vnukovi hrubě urazila dceru!

Ani příchod druhého vnuka Svena nebyl pro Moniku Štikovou důvod, aby navázala s Ornellou kontakt! Rozhádaná matka s dcerou své vztahy na bodu mrazu už nejspíš ani nezlepší, zvlášť po podivném vzkazu, který Monika místo gratulace poslala!

"Navrhuji všem rozhořčeným slípkám a mimoňům s IQ tykve. Že navrhuji, aby napsali prezidentovi Zemanovi, aby udělil Ornelle řád za hrdinství! Protože žádná jiná žena na světě nerodí císařským řezem, a žádná to nemůže zvládnout sama, a ty tři hodiny na JIP, což je u císaře běžná praxe… To je prostě hrdinství! Jo a ještě pro upřesnění, já tam byla tři dny! Protože mi šlo skutečně o život a nikomu to necpu," napsala Štiková rozhořčený vzkaz na svůj Instagram.

Jako milující gratulace babičky k vnukovi to ale opravdu neznělo. Naopak se "mamá" Štiková neudržela a do dcery se slušně opřela. Zdá se, že ani v budoucích letech se rozpadlá rodina už zpět neslepí…