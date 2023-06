Divoký život Moniky Štikové: Z účastnice reality show hokejovou paničkou

Zdroj: Profimedia

Monika Štiková je jednou z nejkontroverznějších celebrit českého showbyznysu. Nejenže žije s o čtyřiadvacet let mladším hokejistou, ale navíc má pěkně prořízlou pusu a o její rodině by se daly napsat romány.

Monika Štiková se nikdy netajila tím, že má ráda luxus a pohodlný život. K tomu vedla i své dvě dcery, které doma nemusely ani hnout prstem a užívaly si život zlaté mládeže. Pak ale starší Ornella otěhotněla s o pětatřicet let starším podnikatelem Josefem Koktou, který byl v té době ale tak trochu ženatý s moderátorkou Gábinou Partyšovou.

Díky této eskapádě se rodina Štikových konečně dostala do médií a máma Štiková mohla začít úřadovat. Ornellu doslova vecpala do Koktovy náruče a v podstatě se od začátku snažila režírovat jejich vztah. Po narození Quentina to došlo tak daleko, že Kokta bouchl do stolu a ukázal, že hlavou rodiny je u nich on a ne Monika. Ta se urazila a mezi Monikou a Pepou začala panovat dusná atmosféra.

Pak ale přišla na řadu reality show Štiky, kde se musela dát rozhádaná rodinka opět dohromady a snažit se před kamerami ukázat, jak se mají rádi. Bohužel jim to nevyšlo a během pár dílů se začaly dít věci. Vše vygradovalo veřejným rozchodem Moniky s manželem Michalem a následným zamilováním do mladičkého hokejisty a odříznutím celého zbytku rodiny.

O dcery se nezajímá

„Jaký teď vede život, mě nezajímá. S tím, co zveřejňuje, nemám nic společného. Už neví, jak na sebe upozornit, neviděli jsme se přes půl roku a komunikujeme jen přes telefon nebo právníky," řekl tehdy Moničin exmanžel Blesku.

Od té doby žije Monika s Petrem Biniasem v Německu a v červenci roku 2020 se dokonce vzali. O své dcery se nezajímá a zazlívá jim, jak se k ní po celý život chovaly. Ty také nemají s matkou žádné slitování.

„Podle mě ti rodiče doteď nepochopili, že nejcennější komodita je čas. A ta rodina. Oni to nepochopili, oni si furt myslí, že prachy jsou nejvíc,“ rozplakala se Ornella v nedávné Výměně manželek, které se se svou rodinou zúčastnila.

Nyní je šťastná po boku mladého hokejisty

To samozřejmě nenechalo matku Štiku chladnou a na své dceři a její rodině nenechala nit suchou. Raději by se však měla zaměřit na svou mladší dceru Charlotte, která za krátký čas neskutečně zhubla a žije životem bujarých večírků a alkoholu. Ale ani tam Monika nevidí chybu ve své výchově, i Charlotte si za všechno může sama.

Teď už Monika Binias je se svým zajíčkem v zahraničí každopádně šťastná, a i když se několikrát neúspěšně pokoušeli o miminko, neklesají na mysli a bývalý hvězda bulvárních plátků si užívá života hokejové paničky. Také je dostatečně aktivní na sociálních sítích, tudíž nemusíte být o její perly ochuzeni, i když už nevystupuje v reality show.