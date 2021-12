Obezřetnost při nákupu kapra se vyplatí: Na co je třeba dát při výběru pozor?

Obezřetnost se vyplatí i při nákupu ryby chlazené. Poznat opravdu čerstvou rybu je totiž pro spoustu lidí obtížné. V takovém případě je důležitá její vůně. Čerstvá ryba by měla vonět „rybinou”. Pokud má jiný odér, rozhodně se nevyplatí ji kupovat. Čerstvou rybu lze také poznat na dotek. Při píchnutí do ní prstem musí být pružná a vzniklý důlek by se měl za chvíli vyrovnat. Stejně tak může napovědět barva žábry. „Žábra nesmí být matná, musí být narůžovělá. Nesmí to být šedivé ani červené,” dodal ještě Havlíček.

Strach nemusí mít kupující ani z větší ryby. Mezi lidmi se dlouhá léta traduje, že větší kapři, nad 2,5 kila, bývají cítit bahnem. Podle odborníků se jedná jen o pověru. „Pokud něco z většího kapra cítíme, pak to určitě není bahno, ale rybí tuk, kterého má samozřejmě větší kapr více,” vysvětluje rybář František Kölbl. „Stačí odříznou břišní tukovou řasu,” poradil, jak se zápachu zbavit.