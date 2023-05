Zkáza krásou: Lída Baarová při natáčení často pila, dokonce vyhodila štáb

Zdroj: Profimedia

Natáčení dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové od životě Lídy Baarové rozhodně nebyla procházka růžovým sadem. Občas to dokonce vypadalo, že se snímek nikdy nedokončí. Baarová byla někdy jako smyslů zbavená, jindy opilá a první den dokonce vyhodila štáb s tím, že končí.

Je s podivem, že se režisérce Heleně Třeštíkové podařilo natočit do dokumentu o legendární herečce Lídě Baarové s názvem Zkáza krásou celých šest hodin materiálu. Natáčení s bývalou hvězdou totiž nebylo nic snadného.

"Pro mě to bylo náročné ve dvou etapách. Ta první etapa byla při natáčení, to bylo v roce 95, kdy jsme s paní Lídou točili v Salcburku, z toho potom vznikl takový krátký půlhodinový film, taková byla dohoda s Českou televizí, a pak můj kolega střihač Jakub Hejna ho viděl a asi před 4 lety a říkal to by stálo za delší tvar, určitě máte spousty nepoužitého materiálu, tak pojďme se do toho pustit. Tak jsme se do toho pustili, získali jsme grant a to byla druhá část. Ta první byla složitá v tom, že paní Lída byla takovej typ primadony, která byla strašně náladová. První den nás vyhodila," zavzpomínala na natáčená dokumentaristka Helena Třeštíková pro Radiožurnál.

Kráska, které podlehla Gobblesovi, dopadla zle

Kromě výpovědí herečky, jak to tenkrát bylo, se v dokumentu objeví sestřihy ze sta filmů, přičemž za zahraniční archivy bylo nutné zaplatit téměř milión korun. Není to vůbec málo, ale příběh krásky, která podlehla Gobblesovi, bude fascinovat lidi vždycky.

V předválečné době byla naší největší hvězdou, které se v sedmnácti letech klaněl celý svět. Neměla tedy důvod k nějakému morálnímu kádrování, myslela si, že na ni nikdo nemůže a může si tak dělat co chce. Jak ale všichni víme, dopadla zle. Její vztah s kulhavým ďáblem jí nezůstal nic dlužný.

Kdyby bývala opustila Německo, Hollywood by jí býval ležel u nohou. Bohužel však nacistickému pohlavárovi věřila natolik, že zůstala, což pro ni po válce znamenalo konec filmování. Uvěznění a následný život v chudobě a opovržení.

Kvůli nedostatku práce a nenávisti okolí začala pít

Kvůli problémům a nedostatku práce začala pít. Bohužel ve stáří, například v době, kdy se natáčel dokument Zkáza krásou, pila v podstatě už celé dny. Alkohol si nechala dovážet i od Třeštíkové.

"Becherovka, co pije v dokumentu přímo z lahve, byl dárek ode mě, který si objednala z Prahy a ono těch záběrů je víc, ale my jsme tam nakonec použili jenom ten jeden. A ona popíjela opravdu teda docela intenzivně, ještě to kombinovala s oblíbeným svým pitím Fernetem Branca," svěřila režisérka.

Herečka prý občas nevěděla o světě. Chvíli byla euforická, chvíli depresivní, ale i agresivní, kdy vyhazovala štáb, že si potřebuje odpočinout, a pak se klidně celý den neozvala. Šest hodin záběrů je tedy vysloveně zázrak.