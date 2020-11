Divoká Natálka ze Svatby se baví a František s ní zažije divočinu!

Může to těmto dvěma lidem vůbec vyjít? „Očekávám, že mě bude milovat takovou, jaká jsem. Že se ke mně bude chovat pozorně a s úctou. A že si po čase dáme navzájem tři dětičky, nějaké to bydlení někde v lese a bude to,“ má jasno Natálie. „V lásku na první pohled věřím, zažila jsem ji,“ říká otevřeně a s tím i, co by její partner měl splňovat.

„Alkoholismus, cigarety, hraní na automatech a všechny podobné závislosti. Plus násilí a hrubé, sprosté chování ke mně nebo k jeho rodině,“ vyjmenovala všechno, co má naopak její nový manžel zakázané. František má ke své osudové ženě taky pár výhrad.