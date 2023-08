Natálie Bagárová o depresích: Bála se, že ublíží neteři Rumince

Zdroj: Profimedia

Sestra Moniky Bagárové, Natálie Bagárová si kvůli psychickému onemocnění sáhla na dno. Zpěvačka dokonce nějaký čas uvažovala o sebevraždě a bála se, aby neublížila své neteři, malé Rumince.

Natálie Bagárová se rozhodla odhalit své velice intimní tajemství a přiznala fanouškům, že trpí vážnými depresemi a panickými atakami. Zpěvačka o svých problémech promluvila aby mohla podpořit další pacienty trpící psychickým o nemocněním.

"Bylo to nejhorší období mého života. Ze začátku jsem nevěděla, co mi je. Měla jsem extrémní depresi, nemohla jsem vstát, nemohla jsem se umýt, museli mě umývat, zhubla jsem 10 až 15 kilo a do toho jsem musela fungovat. Brečela jsem, nechtěla jsem žít, ztrácela jsem sama sebe. Snažila jsem se s tím bojovat, bylo to náročné, ale nějakým způsobem jsem to zvládla," svěřila se Natálie na sociální síti.

Bagárová měla dokonce momenty, kdy se obávala, aby neublížila sobě nebo svým nejbližším. "Jeden den napadla myšlenka, co kdybych někomu ublížila. V ten moment mi vznikla tak velká úzkost, že jsem dostala panickou ataku," popsala nejhorší stavy a dodala, že se musela dokonce přestat stýkat se svou neteří.

Bála jsem se, že někoho přejedu

"Ta myšlenka se týká vašich nejbližších. Ze začátku šlo o Ruminku, absolutně jsem s ní nemohla trávit čas, protože mě napadaly nejhorší scénáře, které nedokážete zastavit. Pak to přešlo na všechno, tři měsíce jsem neřídila, protože jsem se bála, že někoho přejedu," přiznala Natálie Bagárová.

Zpěvačka už má dnes to nejhorší za sebou a sebevražedné stavy se jí podařilo překonat díky odborníkům a rodině. "Dostal mě z toho čas, moje rodina a kamarádi. To bylo jediné, co jsem měla a samozřejmě víra v boha. Cítila jsem, že je někdo, kdo ví, co moje srdce prožívá, cítí vaši bolest. Víra je o tom, že máte naději. Tak moc jsem se modlila a plakala, abych zvládla každý jeden den a byla silná. Stále mám momenty, kdy je to jak na horské dráze, ale jsem tady a funguju," uzavřela Natálie, které před pár dny vyjádřila podporu starší sestra.

"Nebylo to lehké období, ne jen pro ni. Jsem ráda, že o tom dokáže mluvit a možná tak pomoc ostatním, kteří prožívají něco podobného… nikdy v tom nejste sami nebojte se říct si o pomoc a vyhledat ji," vzkázala Monika Bagárová.

Natálie Bagárová dostala svůj stav pod kontrolu díky rodině a odborníkům