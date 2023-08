Sestra Moniky Bagárová skončila na antidepresivech: Chtěla spáchat sebevraždu!

Zdroj: Profimedia

Mladší sestra Moniky Bagárové Natálie si minulý rok prošla nejtěžším obdobím svého života. U zpěvačky se projevila vážná psychická nemoc, která vedla k těžkým depresím a třiadvacetiletá kráska si dokonce chtěla sáhnout na život.

Natálie Bagárová zpočátku vůbec netušila, proč a z čeho má psychické problémy. Deprese se ale rychle zhoršovaly a zpěvačka na tom byla tak zle, že dokonce jeden čas nebyla schopná vstát z postele, či vykonat běžnou hygienu.





"Museli mě umývat, zhubla jsem 10 až 15 kilo. Brečela jsem, nechtěla jsem žít, ztrácela jsem sama sebe," svěřila se mladší sestra Moniky Bagárové na sociálních sítích. Nakonec se ukázalo, že Natálie trpí nemocí zvanou obsedantně kompulzivní porucha neboli OCD. Tato porucha se projevuje nechtěnými, vtíravými a opakujícími se myšlenkami, které jsou neodbytné. "Měla jsem sebevražedný myšlenky, že skočím z okna a podobně. Tak jsem tomu věřila, že mi to dělalo zle a upadla jsem do deprese," dodala Natálie s tím, že jí v těžkých chvílích nejvíce pomohla rodina.

"Byly momenty, kdy jsem stála u okna a řekla jsem si, že je konec. V ty momenty jsem zvedla telefon a zavolala rodičům, moje mamka si brávala i volno v práci. Jeden den jsem měla tak silnou úzkost, že jsem zavolala na krizovou linku a vydala jsem se na krizové centrum, kde jsem se poprvé dozvěděla svou diagnózu," prozradila zpěvačka.

Deprese ti vezme pocit lásky

Panickou ataku prý Natálie Bagárová poprvé zažila už když byla malá holčička. "První panickou ataku jsem měla před sedmnácti lety. Byly chvíle, kdy jsem je měla i několikrát denně a nevyšla měsíc z domu. Jakmile jsem se naučila žít s psychickými symptomy, zastavilo mě tělo a bojuji s tím dodnes," popsala na Instagramu.

"Je těžké udržet tužku, otevřené oči. Úzkosti ti nedovolí jít bez strachu dělat věci, které miluješ. Deprese ti vezme pocit lásky, radosti, smyslu života. Bolí to. Lidé oddělují psychickou nemoc od fyzické, jakoby to nepatřilo k tělu, ale je to nesmysl, vše je propojené," tvrdí kráska, která aktuálně musí brát antidepresiva a léky zřejmě nebude moct vysadit ani v budoucnu.

"Léky často pomůžou, ale dlouhodobé užívání má své následky a s tím se potýkám teď já. Je to bludný kruh a nezbývá než bojovat," dodala Bagárová, která dokonce o svém onemocnění natočila píseň Linka bezpečí.

Natálie o psychické nemoci zpívá v singlu Linka bezpečí