Modelka Natálie Kočendová a její dojemná zpověď: Vše udělala s jasným posláním!

"Jsem mámou, i když to náš chlapeček nezvládl. Věřím, že se k nám jeho dušička jednou zpátky dostane. Nebýt rodiny, kamarádů a mého přítele, nevím jak bych to zvládla. Jsem jim za to vděčná, že stojí při mně. Uklidňuji se tím, že vše se děje z nějakého důvodu. Věřím, že nám bude brzy běhat po pokoji naše druhé dítě. Myslím si, že by se o tomto mělo mluvit veřejně. Děje se to denně a nechci, aby se tyto ženy cítily "samy". Budu se snažit pomoci ženám ve stejné situaci dodat sílu a pocit, že na to nejsou samy! Musíme být silné," uzavřela Kočendová své poslání.

Modelka plánuje s partnerem založit rodinu, až se dá psychicky a fyzicky i psychicky dohromady!

Přejeme mnoho sil a těšíme se na snad už jen na dobré zprávy!