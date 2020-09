Miss Natálie Kočendová: "Vyfotit mrtvé miminko byl dobrý krok," tvrdí odbornice!

Po fotkou Natálie Kočendové se strhla sáhodlouhá debata, zda je vůbec etické fotit mrtvé miminko a vystavovat ho na sociálních sítích.

Podle Aleny Peremské ale naopak modelka prolomila tabu, o kterém se obecně maminky bojí hovořit! Odbornice dokonce tvrdí, že ještě poměrně nedávno se předčasně zesnulé děti pálily jako odpad, a rodiče neměli možnost se rozloučit!

"Komentáře, které se objevily na sociálních sítích, ukazují dobrý průřez vnímání takové situace společností. Že by se o tom nemělo mluvit, nemělo by se to ukazovat, měla by si to ta žena vyřešit ve svém soukromí. A to je vlastně něco, co se tady po celou dobu, minimálně komunismu, dělo. Děti, které zemřely v těhotenství, neměly status dítěte, nepojmenovávaly se, neloučilo se s nimi a vlastně až do roku 2017 se ty děti pálily s anatomicko patologickým materiálem! To způsobovalo retraumatizaci té situace jako takové. Matka čelila ztrátě dítěte a ještě čelila tomu, že jí od společnosti vůbec nebyl přiznán status truchlícího člověka. Že nemá právo plakat, nemá právo truchlit, měla by jít dál, měla by zapomenout," řekla Peremská výše zmíněnému webu. Podle ní by mělo být rozloučení postupné!