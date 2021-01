Natálie ze Svatby na první pohled konečně kápla božskou: Už má jiného!

I když po skončení Svatby na první pohled Natálie s Františkem zdatně mlžili, jak to mezi sebou mají, sledující na Instagramu jim jejich vztah vůbec nevěřili.

"Nevypadají jako dva lidi, co jsou do sebe zamilovaný. Je to jen komedie na diváky," shodovali se diváci v komentářích na tom, že vztah se ihned po natáčení rozpadl.

"Co je to za chlapa, který chce zůstat se ženou, která ho má totálně na háku a vyjádřila se, že z představy, že by mezi nimi něco bylo, se jí chce zvracet. To je věta, přes kterou se přeci člověk s normální sebeúctou absolutně nemůže přenést. Divím se, že Františkovi to nezní non-stop v hlavě. A tak vůbec celkově se mu divím," psali opakovaně fanynky Františka, že jeho rozhodnutí nechápou.

Nakonec se ale ukázalo, že tušení bylo správné a Natálie už dokonce několik týdnů randí s úplně novým mužem, kterého potkala na skrze Instagram!