Natálie Mykytenko: Po operaci prsou nečekaný rozchod, politik prý neustál slávu!

Natálie Mykytenko s politikem Markem Hrvolem ukázala první společnou fotografii před pár týdny, jejich vztah ale dlouhé trvání neměl.

"Partnera už nemám. Je to novinka. Zůstali jsme kamarádi, dohodli jsme se na tom, že bude lepší si jít každý svojí cestou. Byl to na nás trošku tlak," prozradila účastnice reality show deníku Super.cz.

Důvodem rozchodu byl prý mediální tlak, který Hrvol odmítl snášet. "Bohužel mohu přiznat, že vztah ztroskotal na tom, že se na oba vyvíjel velký tlak. Bylo toho hodně. Byla jsem hodně vidět, sama si na to zvykám a občas to musím rozdýchat, je to pro mě nový svět. Chápu, že ne každý se vedle mě cítí uvolněně. A nemůžu ho někam tlačit," tvrdí Mykytenko. Ačkoliv prý přítel věděl, že bude mít jistou mediální pozornost, nakonec ho to překvapilo.