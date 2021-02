Natálka Mykytenko: Nechala si zvětšit prsa, a pak... Tohle vůbec nečekala!

Natálka Mykytenko se před pár týdny nechala vylepšit a po operaci se pyšní novými ňadry velikosti 4. Plný dekolt si ale její přítel Marek Hrvol neužil, dvojice se totiž nečekaně rozešla.

Natálka Mykytenko se prosadila díky reality show Svatba na první pohled, kde jí tým odborníků vybral ženicha Františka Gebera. Ovšem, láska mezi nimi rozhodně nepřeskočila.

I když si na konci pořadu Natálie slíbila s Františkem další vývoj vztahu, nakonec z toho nic nebylo.

Pár týdnů po skončení reality show ale Mykytenko potkala nového muže, mosteckého politika Marka Hrvola, ten ale dle slov Natálie neustál její popularitu a zájem bulváru.

Tlak ničemu nepomohl

Natálka Mykytenko s politikem Markem Hrvolem ukázala první společnou fotografii před pár týdny, jejich vztah ale dlouhé trvání neměl.

"Partnera už nemám. Je to novinka. Zůstali jsme kamarádi, dohodli jsme se na tom, že bude lepší si jít každý svojí cestou. Byl to na nás trošku tlak," prozradila účastnice reality show deníku Super.cz.

Důvodem rozchodu byl prý mediální tlak, který Hrvol odmítl snášet. "Bohužel mohu přiznat, že vztah ztroskotal na tom, že se na oba vyvíjel velký tlak. Bylo toho hodně. Byla jsem hodně vidět, sama si na to zvykám a občas to musím rozdýchat, je to pro mě nový svět. Chápu, že ne každý se vedle mě cítí uvolněně. A nemůžu ho někam tlačit," tvrdí Mykytenko. Ačkoliv prý přítel věděl, že bude mít jistou mediální pozornost, nakonec ho to překvapilo.

Marek Hrvol byl z mediálního zájmu zaskočený

"Neuvědomil si, že to asi bude až takové. Že po tak brzké době hned bude bulvár plný Marka a Natálky. Počítali jsme s tím, ale později. Ne každý chce být vidět a zvládne to. Ne každý má rád, když se mu někdo hrabe v soukromí," řekla Mykytenko výše zmíněnému webu.

Zcela nové silikonové čtyřky tak nejspíš bude obdivovat nový princ na bílém koni, zatím ale Mykytenko čeká ještě několikatýdenní rekonvalescence po operaci prsou.

Nechme se tedy překvapit, kdo se nechá na půvaby Ukrajinky zlákat jako další! Sama nejspíš pohledná účastnice TV seznamky nezůstane.