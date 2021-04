Návrat do škol: Nastává rotační výuka, žáci se od dubna pozvolna vrací do lavic

Pandemie koronaviru už přes rok komplikuje prezenční výuku školáků. Přesto už se pomalu můžeme těšit na návrat dětí do škol. Stane se tak 12. dubna, kdy se ve školách začnou střídat žáci prvního stupně. Do školek se vrací jen předškoláci.

Plán na návrat do škol, který ministerstvo školství, předneslo minulý týden, platí. „V tuto chvíli je schválen návrat žáků základních škol v rotační výuce od 12. dubna. Zároveň se do mateřských škol vrací předškoláci, to znamená poslední ročník,“ uvedl po jednání vlády ministr školství Robert Plaga.

Premiér Andrej Babiš zprvu s návrhem nesouhlasil. Tvrdil, že plán ministra školství nechápe. Nakonec však ustoupil a vláda návrh jednomyslně odsouhlasila.

K takzvanému rotačnímu systému se premiér vyjádřil den před jednáním vlády a nevypadalo, že s ním souhlasí. „Spousta z vás si taky myslí, že rotace pro celý 1. stupeň ZŠ nedává smysl. Že když bude 1. a 2. třída chodit do školy jenom týden, a další týden se bude učit z domova, vyvolá to spíš zmatky, protože se ty nejmenší děti budou na přerušovaný režim těžko adaptovat,“ tvrdil Babiš veřejnosti.

Premiér návrh nejprve bojkotoval

„A nebude to ani nic jednoduchého pro 3. až 5. třídu. Prostě návrat prvního stupně do škol by měl mít absolutní prioritu. Navíc rotace zkomplikuje život rodičům a jejich zaměstnavatelům, učitelům, ředitelům i provozovatelům škol, pokud jde o hlídání dětí, ošetřovné či organizaci výuky,“ napsal.

Návrhu se později podvolil, i když s ním nejprve nesouzněl. Nesouzněl také s názorem prezidenta Miloše Zemana, že Jan Blatný není kompetentní na post ministra zdravotnictví. Posléze Blatný ve své funkci skončil a byl nahrazen ředitelem pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petrem Arenbergerem.

Svědomí mám čisté, tvrdí Blatný

„Sám za sebe mám čisté svědomí,“ řekl k odvolání Blatný. „Pan prezident mne na žádost premiéra dnes odvolal. Jako důvod já sám vidím politické rozhodnutí, na které má pan premiér právo,“ prohlásil. Je tedy evidentní, že Babiš otočil.

„Dá se to interpretovat i tak, že se pan premiér domnívá, že jsme z nejhoršího venku,“ řekl Blatný. „Když jsem nastupoval do úřadu, tak jsem si byl vědom politické odpovědnosti, i když jsem se nikdy jako politik necítil. Ve složité době jsem tuto výzvu bral hlavně jako odborné poslání a podle toho jsem se také rozhodoval,“ dodal s tím, že své politické kariéry nelituje.