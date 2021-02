Návrat žáků do škol v březnu se zas nekoná? Vláda řeší sporného dodavatele testů

Dle odborníků a zástupců škol je návrat žáků do škol k 1. březnu nereálný. Andrej Babiš prohlásil, že situace není dobrá a nebude nic slibovat. Celé to komplikuje i podezřelý výběr dodavatele antigenních testů, kterými se všichni před nástupem musí nechat otestovat. Stopy společnosti totiž končí v daňovém ráji. Premiér chce tedy zakázku okamžitě zrušit, jelikož je netransparentní.

Návrat žáků do škol měl proběhnout 1. března. Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka to ale není příliš pravděpodobné.

Vzhledem k tomu, že se všichni žáci musí nechat testovat, měla by vláda vyřešit spor o dodavatele testů co nejrychleji. Záleží pak také na tom, jak rychle je do škol dodá.

„Pokud by se do Česka dostaly v neděli 28. února, musel by se návrat žáků posunout zřejmě aspoň o pár dnů,“ řekl Zajíček ČTK.

Podezřelý výběr dodavatele testů do škol budí pozdvižení

„Domnívám se, že nástup žáků do školy 1. března je již nereálný. I s ohledem na zvyšující se počet případů nemoci, nevyřešeného tendru a podobně. Školy dosud nemají žádné informace, jak by mělo testování probíhat,“ tvrdí dle Seznam Zpráv šéfka Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová.

Epidemická situace v Česku není dobrá ani podle premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle vývoje pandemie se měl ale určit termín, kdy se žáci do škol skutečně vrátí.

„Situace není dobrá, a proto nebudu nic slibovat,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál. Kromě jiného návrat komplikuje i kauza s dodavatelem testů do škol. Ministerstvo vnitra zvolilo z devíti firem společnost s nedohledatelným vlastníkem.

Premiér nechce nic slibovat, situace není dobrá

Oficiální výběrové řízení se během nouzového stavu nekonalo. Stopy společnosti Tardigrad International Consulting končí podle Deníku N v daňovém ráji na Marshallových ostrovech. Premiér Babiš chce zakázku zrušit.

Babiš řekl následně Seznam Zprávám, že kolem soutěže je „tolik nejasných a kontroverzních věcí.“ Premiér doplnil, že testy od čínského výrobce nabízejí v Česku tři firmy. „A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost a i přesto soutěž vyhrála,“ dodal Babiš. Otázka, kdy se žáci vrátí do škol, zůstává nezodpovězena.