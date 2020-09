Azzo Bassou: Poslední neandrtálec, který žil ještě ve 20. století!

Je zajímavé, že poslední skupinky neandrtálců přežívaly kolem Gibraltaru. Není tedy těžké si představit, že se několika jedincům podařilo dostat přes mořskou úžinu do Maroka a v tamější poušti přežít další tisíce let. Přesně to si pomyslel i francouzský antropolog Marcel Homet, který se v roce 1956 vydal jako první vědec přímo na místo. Doufal, že se s podivným tvorem setká, měl ale smůlu.

Místní náčelník potvrdil, že tajemný muž skutečně žil, ale už zemřel a jeho ostatky byly pohřbeny. Zároveň varoval, že jsou podle místních tradic nedotknutelné. Homet se tak k zamýšlenému prozkoumání kosterních pozůstatků nedostal. Vědci si dnes musejí vystačit jen s několika fotografiemi, na nichž je podivný muž zachycen.