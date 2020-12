Nehoda v F1: Náraz a výbuch! Romain Grosjean skončil po havárii v plamenech!

K závodům Formule 1 beze sporu patří i nehody, ke kterým čas od času dochází. Tentokrát to všechno mohlo dopadnout tragicky. Krátce po startu závodu v Bahrajnu totiž závodník Romain Grosjean škrtl o monopost Daniila Kvajta, což ho katapultovalo do svodidel. Do nich vletěl zpříma, a to neuvěřitelnou silou 53G. Jeho vozidlo se rozpůlilo, explodovalo a zachvátily jej plameny.

Diváci i všichni přítomní byli naprosto v šoku. Grosjean měl ale štěstí v neštěstí. Podle prvotních záběrů se totiž zdá, že mu život zachránil systém Halo, který mají jezdci nad hlavami.